Antalya'nın 3 ilçesinde 5 noktada yangın; 4'ü kontrol altında, Alanya'da müdahale sürüyor (2)

'YANGINIKISMEN KONTROL ALTINA ALDIK'

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutseydi Mahallesi'nin Kızılalan mevkisinde sabah saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik açıklamalarda bulundu. Yangının çıkış nedeninin henüz netlik kazanmadığını söyleyen Özçelik, "Öncelikle Alanya'mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umuyorum, 1-2 saat içerisinde şu anda kısmen kontrol altına alınmış olan yangını tamamen kontrol altına almış ve soğutma çalışmalarına başlamış olacağız. Sabah saat 08.00 civarında, elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucunda yangının çıktığını düşünüyoruz ama henüz kesin ve net bir bilgi yok" dedi.

'SIÇRAMASINI ÖNLEDİK'

Yangının Kızılalan Kent Orman mevkisine ilerlemesini engellemek için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Osman Tarık Özçelik, "An itibarıyla yangını aşağı yukarı kontrol altına almaya başladık. 50 hektar civarında, belki biraz daha fazla bir alanı kaybetmiş bulunmaktayız. Ancak bütün gayretimiz, yangının Alanya'nın Kızılalan mevkisinin Kent Orman olarak bilinen bölgesine sıçramaması yönündeydi. Hem Büyükşehir Belediyemizin hem Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerin hem de Alanya Belediyesi ekiplerinin ve hava unsurlarımızın yoğun desteğiyle şu ana kadar bu engellemeyi başardık. Umuyorum ki bu noktada yangını durdurmuş olacağız. Tüm Alanya'mıza geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.