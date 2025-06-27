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        Antalya'nın 3 ilçesinde 5 noktada yangın; 4'ü kontrol altında, Alanya'da müdahale sürüyor (2)

        'YANGINIKISMEN KONTROL ALTINA ALDIK'Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutseydi Mahallesi'nin Kızılalan mevkisinde sabah saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 16:18 Güncelleme: 27.06.2025 - 16:20
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        Antalya'nın 3 ilçesinde 5 noktada yangın; 4'ü kontrol altında, Alanya'da müdahale sürüyor (2)
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        'YANGINIKISMEN KONTROL ALTINA ALDIK'

        Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutseydi Mahallesi'nin Kızılalan mevkisinde sabah saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik açıklamalarda bulundu. Yangının çıkış nedeninin henüz netlik kazanmadığını söyleyen Özçelik, "Öncelikle Alanya'mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umuyorum, 1-2 saat içerisinde şu anda kısmen kontrol altına alınmış olan yangını tamamen kontrol altına almış ve soğutma çalışmalarına başlamış olacağız. Sabah saat 08.00 civarında, elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucunda yangının çıktığını düşünüyoruz ama henüz kesin ve net bir bilgi yok" dedi.

        'SIÇRAMASINI ÖNLEDİK'

        Yangının Kızılalan Kent Orman mevkisine ilerlemesini engellemek için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Osman Tarık Özçelik, "An itibarıyla yangını aşağı yukarı kontrol altına almaya başladık. 50 hektar civarında, belki biraz daha fazla bir alanı kaybetmiş bulunmaktayız. Ancak bütün gayretimiz, yangının Alanya'nın Kızılalan mevkisinin Kent Orman olarak bilinen bölgesine sıçramaması yönündeydi. Hem Büyükşehir Belediyemizin hem Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerin hem de Alanya Belediyesi ekiplerinin ve hava unsurlarımızın yoğun desteğiyle şu ana kadar bu engellemeyi başardık. Umuyorum ki bu noktada yangını durdurmuş olacağız. Tüm Alanya'mıza geçmiş olsun diliyorum" diye konuştu.

        KAYMAKAMLIK: MÜDAHALE ARALIKSIZ SÜRÜYOR

        Alanya Kaymakamlığı ise yangına dair yaptığı yazılı açıklamada, müdahalenin çok sayıda ekip ve hava unsuruyla sürdürüldüğünü bildirdi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İlçemiz Mahmutseydi Mahallesi Kızılalan mevkisinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Alanya Belediyesi ekipleri ve Jandarma Komutanlığı birliklerimizin ortak koordinasyonunda; havadan 2 uçak ve 3 helikopter; karadan ise 25 arazöz, 6 su tankeri, 15 teknik eleman, 15 orman muhafaza memuru ve 150 yangın söndürme işçisinden oluşan ekibimizle müdahale edilmektedir. Ekiplerimizin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürdürülmektedir."

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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