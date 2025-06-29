Antalya'da orman yangını

Akşam saatlerinde Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale başlatıldı. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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