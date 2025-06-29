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        Antalya'da orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDI Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinin bulunduğu ormanlık alandı çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 22:41 Güncelleme: 29.06.2025 - 22:45
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        Antalya'da orman yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinin bulunduğu ormanlık alandı çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar orman ve 3 hektarlık orman dışı kırsal alan olmak üzere toplam 8 hekta alan zarar gördü. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevrede yükselen dumanların görülmesi üzerine vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangına hem havadan hem karadan müdahale başlatıldı. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman büyüme riski taşıyan yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun çaba sarf etti. Yangının yerleşim yerlerinden uzak noktada çıktığı, herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

        ‘SERALARIMIZ, YEMLERİMİZ YANDI’

        Yangında seraların ve saman balyalarının yandığını söyleyen mahalle sakini İsmail Kurt, “Söndürmeye çalıştık ama başarılı olamadık, ortalık yanıyor. Bildiğim kadarıyla evlere sıçramadı ama yangın ahırlara ve hayvan yemlerine ulaştı. Seralarımız, her şeyimiz yandı. Biz de tanker ve traktörlerle müdahale ettik. Belediye ve itfaiye ekipleri sağ olsun” dedi.

        Yangın bölgesine gelen AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ise devletin tüm imkanlarıyla yangına müdahale ettiğini belirterek, “Yangın küçük çaplı başladı ancak rüzgarın etkisiyle yayılma riski taşıyordu. Ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale etti ve kontrol altına alındı. Belediye, orman ekipleri, AFAD ve vatandaşlarımız el birliğiyle çalıştı. Seralar, saman balyaları ve ahırlara zarar gördü. Evlerde ciddi bir hasar yok. Soğutma çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

        ‘YANGIN RİSKİ YÜKSEK BİR DÖNEMDEYİZ’

        Vatandaşlara uyarıda bulunan Çetin, “Tüm vatandaşlarımızdan rica ediyoruz, ateş yakmamaya, mangal yapmamaya özen göstersinler. Yangın riski yüksek bir dönemdeyiz. Hep birlikte daha dikkatli olmalıyız. Rabbim beterinden korusun.” dedi.

        5 HEKTAR ORMAN VE 3 HEKTAR KIRSAL ALAN ZARAR GÖRDÜ

        Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise “Aksu ilçesi Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde çıkan orman yangını ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahaleleri ile rüzgarlı havaya rağmen kontrol altına alınmıştır. Yangında 5 hektarlık ormanlık alan ve 3 hektarlık orman dışı kırsal alan zarar görmüştür” denildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor." denildi.

        Yangına 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildiği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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