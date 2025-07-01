BakanKurum: Ülkemizde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili İzmir, Hatay, Adana, Manisa ve Isparta’da hasar tespit çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İzmir'de şu ana kadar; Bornova, Gaziemir ve Seferihisar'da 110’u konut olmak üzere toplam 114 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu, Adana’da 8, Manisa'da 6 ve Hatay'da ise 4 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu tespit ettik.