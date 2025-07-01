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        Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı (2)

        3HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜAntalya'nın Manavgat ilçesi Dolbazlar Mahallesi'nde saat 15.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 16:30 Güncelleme: 01.07.2025 - 16:40
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        Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı (2)
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        3HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

        Antalya'nın Manavgat ilçesi Dolbazlar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Çalışmalarda Orman İşletme Müdürlüğü'nden 1 yangın söndürme helikopteri, 3 arazöz, 1 su ikmal tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 3 pikap, 50 personel ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden 5 arazöz ve 1 öncü araç ile 12 personel yer aldı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 3 hektar zarar gördü.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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