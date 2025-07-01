Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı (2)

Antalya'nın Manavgat ilçesi Dolbazlar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Çalışmalarda Orman İşletme Müdürlüğü'nden 1 yangın söndürme helikopteri, 3 arazöz, 1 su ikmal tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 3 pikap, 50 personel ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden 5 arazöz ve 1 öncü araç ile 12 personel yer aldı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında yaklaşık 3 hektar zarar gördü.

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