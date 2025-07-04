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        Bakan Yardımcısı Sağlam: Hukukun dışına çıkmaya sıfır tolerans

        İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, bu yıl 15 Haziran itibarıyla 36 bin 747 kolluk personeli hakkında işlem yapıldığını belirterek, "Hukukun dışına çıkmaya sıfır tolerans" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:24 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:24
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        Bakan Yardımcısı Sağlam: Hukukun dışına çıkmaya sıfır tolerans
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        İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, bu yıl 15 Haziran itibarıyla 36 bin 747 kolluk personeli hakkında işlem yapıldığını belirterek, “Hukukun dışına çıkmaya sıfır tolerans" dedi.

        İçişleri Bakanlığı öncülüğünde oluşturulan Kolluk Gözetim Komisyonu, Antalya'da 19 ilçe kaymakamı ve belediye başkanı, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yöneticileriyle toplandı. Toplantıya başkanlık eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, kolluk faaliyetlerinin etkili biçimde izlenmesi, değerlendirilmesi ve toplumsal beklentilere duyarlı yönlendirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. 81 il ve 973 ilçede kurulan 1007 adet Kolluk Şikayet Bürosu'nda 2 bin 771 personelin görev yaptığını belirten Sağlam, Antalya'da ise 19 ilçede 52 personelin görev yaptığını kaydetti.

        36 BİN 747 KOLLUK PERSONELİ HAKKINDA İŞLEM

        Ülke genelinde kolluk personeli hakkındaki ihbar ve şikayetlerle ilgili bilgi veren Sağlam, “Yetkili birimlerce resen başlatılan işlemler dahil 65 bin 108 kayıt oluşturulmuştur. Bu kayıtların yüzde 85,3'ü (55 bin 522) incelenerek sonuçlandırılmış olup, yüzde 14,7'sine (9 bin 586) ilişkin işlemler devam ediyor. Bu süreçte toplam 85 bin 209 kolluk personeli hakkında işlem yapılmıştır. 2025 yılı 15 Haziran itibarıyla ise 30 bin 807 kayıt oluşturulmuş, yüzde 40,6'sı (12 bin 520) sonuçlandırılmış, yüzde 59,4'üne (18 bin 287) ilişkin inceleme süreçleri devam etmektedir. Bu kapsamda 36 bin 747 kolluk personeli hakkında işlem yapılmıştır. Antalya'da ise 2024 yılında 2 bin 737 emniyet, 738 jandarma ve 88 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 3 bin 563 kolluk personeli hakkında işlem yapılmıştır. 2025 yılı 15 Haziran tarihi itibarıyla da 883 emniyet, 337 jandarma ve 68 sahil güvenlik olmak üzere, 1288 kolluk personeli hakkında işlem yapılmıştır" dedi.

        'HUKUKUN DIŞINA ÇIKMAYA SIFIR TOLERANS'

        Bakanlık olarak polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin görevlerini yapması için gerekli ortamı hazırlayacaklarını dile getiren Bakan Yardımcısı Sağlam, şunları söyledi:

        “Ancak polisimizin, jandarmamızın, sahil güvenliğimizin vatandaşla ilişkilerinde hukuka uygun hareket etmesi gerekiyor. Hukukun dışına çıkmaya sıfır tolerans. Biz şuna inanıyoruz ki polisin, jandarmanın, sahil güvenliğin en büyük zırhı hukuktur. Kolluk hukukun içerisinde kalırsa daha güçlü olur. Bu amaçla aldığımız ilke kararları var. Biz Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi'nde, yani uzman erbaş ve astsubay yetiştiren akademimizde, polis akademimizde hukukla ilgili ders ve müfredat sayılarını artırdık, çeşitliliği geliştirdik. Çeşitli çalıştaylar yaptık. En son polisin zor kullanma yetkisiyle ilgili bir çalıştay yaptık. Türkiye'nin en önemli hukukçularını getirip öğrencilerimize eğitim verdik ve bunu devam ettireceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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