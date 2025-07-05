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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek gözaltına alındı (4)

        BÖCEK'İNİFADESİ ALINMAYA BAŞLANDIAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in saat 11.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 12:06 Güncelleme: 05.07.2025 - 12:06
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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek gözaltına alındı (4)
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        BÖCEK'İNİFADESİ ALINMAYA BAŞLANDI

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in saat 11.30 itibarıyla ilk ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi. Sabah saatlerinden itibaren emniyet binasına önüne gelen Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar ve Sururi Çorabatır, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek, meclis üyeleri ve partililer, bilgi almaya çalıştı.

        Diğer yandan parti yöneticileri CHP İl Başkanlığı’nda bir araya gelirken, öğleden sonra ise ilçe belediye başkanları ve milletvekillerinin katılımlarıyla bir toplantı yapılacağı öğrenildi.

        Semih ERSÖZLER- Adem AKALAN- İrem GÜNEYBAZ- Aysu DURSUN/ANTALYA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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