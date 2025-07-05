Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek gözaltına alındı (5)
OĞULBÖCEK, İTALYA'DA TATİLDEAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.
OĞULBÖCEK, İTALYA'DA TATİLDE
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor. Partililer, belediye üst düzey yöneticileri ve Başkan Böcek'in akrabalarının emniyet müdürlüğü önündeki bekleyişi sürürken, aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen oğul Mustafa Gökhan Böcek'in ailesi ile tatilde olduğu öğrenildi. Oğul Böcek'in, 3 gün önce eşi Zuhal ve 1 yaşındaki oğlu Muhittin Aslan Böcek ile İtalya'ya gittiği kaydedildi.
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