Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek gözaltına alındı (9)

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski gelini Zeynep Kerimoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından 'adli kontrol' talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Kerimoğlu'nun yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi. Başkan Böcek'in savcılıktaki sorgusu ise devam ediyor.

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