Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek gözaltına alındı (12)
BAŞKANBÖCEK'E TUTUKLAMA KARARIAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
BAŞKANBÖCEK'E TUTUKLAMA KARARI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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