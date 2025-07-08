Antalya'da başkan vekili seçimi cuma günü yapılacak

ANTALYA Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanma kararı sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekili seçiminin cuma günü yapılması kararı aldı. Toplanacak 112 üyeli Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, başkan vekilini seçecek.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında geçen cumartesi günü gözaltı kararı verildi. Başkan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınırken, Mustafa Gökhan Böcek'in ise ailesiyle beraber İtalya'da olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından aynı gün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Zeynep Kerimoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Kerimoğlu'nun yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi. Başkan Böcek ise 2 saatlik savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Tutuklama kararı sonrasında Böcek, Döşemealtı L Tipi Cezaevi'ne götürüldü.