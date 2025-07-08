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BAŞKANKARA TUTUKLANDIManavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınıp bugün Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen Başkan Niyazi Nefi Kara, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.
BAŞKANKARA TUTUKLANDI
Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınıp bugün Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen Başkan Niyazi Nefi Kara, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.
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