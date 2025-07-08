Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor

Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirildi.

Operasyonda, rüşvet suçundan yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklanırken 1'i serbest bırakıldı, 1'ine de adli kontrol kararı uygulandı.

"5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 11 olayda, 17 şüpheliye işlem yapılırken adli makamlara sevk edilen 14 şüpheli serbest bırakıldı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 2 şüpheli tutuklandı.

İşyeri ve ikametlerde yapılan aramalarda, 4 bin 800 kaçak makaron, 2 bin 850 paket kaçak sigara, bin 467 kaçak emtia, 271 kaçak elektronik sigara, 16 kaçak cep telefonu ile 1 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda da 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.