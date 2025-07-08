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        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor

        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 17:23 Güncelleme: 08.07.2025 - 17:23
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        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor
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        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirildi.

        Operasyonda, rüşvet suçundan yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklanırken 1'i serbest bırakıldı, 1'ine de adli kontrol kararı uygulandı.

        "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 11 olayda, 17 şüpheliye işlem yapılırken adli makamlara sevk edilen 14 şüpheli serbest bırakıldı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 2 şüpheli tutuklandı.

        İşyeri ve ikametlerde yapılan aramalarda, 4 bin 800 kaçak makaron, 2 bin 850 paket kaçak sigara, bin 467 kaçak emtia, 271 kaçak elektronik sigara, 16 kaçak cep telefonu ile 1 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

        Aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda da 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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