Antalya'da başkan vekili seçimi cuma günü yapılacak (2)

BAŞKANBÖCEK'TEN MEKTUP

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyalılara yazdığı mektupla seslendi. 31 yıldır ne Antalya'nın ne de Antalyalıların başını eğecek hiçbir şey yapmadığını belirten Böcek, herkesin başkanı olmak için çalıştığını söyledi. Yaşanılan bu durumun geçici olduğunu ifade eden Muhittin Böcek, “Tutsak edilmemize sebep olan sözde itirafçı, özde iftiracıların saldırıları benim siyasi hayatımda ilk değil ve biliyorum son da olmayacak. Antalya'yı tarihinde ilk kez üst üste iki kez sizlerin oylarıyla kazanan başkanınız olarak zaten hiçbir başarının cezasız kalmayacağını biliyordum. Ben Torosların sert esen rüzgarlarını bilirim, beni merak etmeyin, ben rüzgara karşı dik duran Torosların ağaçları gibi dimdik duruyor ve özgürlüğüme kavuşacağım anı bekliyorum. Allah büyük, merak etmeyin, hiç kimsenin yanına yaptığı kalmaz, kalmayacak. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" dedi.