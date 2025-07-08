Antalya'da yangında dumandan etkilenen 7'si çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Yangın diğer dairelere sıçramadan ekipler tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Memurevleri Mahallesi Yavuz Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın en üst katında, iddiaya göre klima motorunun alev alması sonucu yangın çıktı.

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