Yılan derisine ilginç talep

ANTALYA Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan yılanların deri değiştirme süreci ziyaretçilerin ilgisini çekerken, bazı vatandaşların bu derileri talep ettiği belirtildi. Veteriner Hekim Oğulcan Demir, “Yılan derisinin cilt hastalıklarına iyi geldiğine inanılıyor. Ancak bizim deriyi verme gibi bir prosedürümüz yok" dedi.

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan pitonlar da dahil olmak üzere farklı yılan türlerinin bakım ve gözlemleri yapılıyor. Parkta görevli veteriner hekim Oğulcan Demir, yılanların deri değiştirme sürecinin ağız ve göğüs çevresinden başlayıp kuyruk kısmına ilerlediğini belirterek, “Bu süreç yılanın sağlıklı olduğunu gösterir. Ortalama 15-30 gün sürer" dedi. Parkta 3 türde toplam 20 civarında yılan bulunduğunu belirten Demir, “Yaşlı olan yılanımız 25 yaşında, en genci ise 3 aylık. Yılanlar haftada bir besleniyor, sıcaklık ile nem düzeyini doğal ortamlarına uygun şekilde koruyoruz" dedi.

'CİLT HASTALIKLARINA İYİ GELDİĞİ SÖYLENİYOR'