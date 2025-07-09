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        Ölen yavrusu kuyruğuna yapışan kedi kurtarıldı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde doğum sırasında ölen yavrusu kuyruğuna yapıştığı için yürümekte zorlanan kedi, kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:00 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:00
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        Ölen yavrusu kuyruğuna yapışan kedi kurtarıldı
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde doğum sırasında ölen yavrusu kuyruğuna yapıştığı için yürümekte zorlanan kedi, kurtarıldı.

        Serik ilçesi Orta Mahalle'de oturanlar ile Zabıta Havva Çelik'in beslediği sokak kedisinin yürümekte zorlandığını görenler, belediyede görevli veterinerden yardım istedi. Mahallelinin 'Zümrüt' adını verdiği kedinin ekipler tarafından yapılan kontrolünde, doğum sırasında ölen yavrusunun kuyruğuna yapıştığı belirlendi. Veteriner tarafından tüyleri kesilerek ölen yavrusundan ayrılan kedi, mahalleli ve veteriner tarafından kurtarıldı. Mahallelinin mama verdiği kedi daha sonra uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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