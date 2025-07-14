Falezlerden düşüp yaralanan Elif'i itfaiye kurtardı

ANTALYA'da arkadaşlarıyla birlikte falezler üzerinde manzara izleyen 15 yaşındaki Elif A.Y., yaklaşık 30 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Sol bacağı kırılan Elif A.Y., itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan falezlerde meydana geldi. Arkadaşlarıyla falezler üzerine çıkarak manzara izleyen Elif A.Y., bir süre sonra dengesini kaybedip, 30 metre yükseklikten kayalıklara düştü. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Falezlerin alt kısmında hareketsiz görülen Elif A.Y.'ye ulaşmak için itfaiye ekipleri halatlı kurtarma sistemi kurdu. Yaklaşık 1 saat süren zorlu çalışmanın ardından ekipler, Elif'i bulunduğu yerden sedyeyle yukarı çıkardı. Elif'in sol bacağının kırıldığı belirlendi. Ambulansa alınan Elif, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Elif A.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.