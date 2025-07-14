Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Falezlerden düşüp yaralanan Elif'i itfaiye kurtardı

        ANTALYA'da arkadaşlarıyla birlikte falezler üzerinde manzara izleyen 15 yaşındaki Elif A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 10:23 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Falezlerden düşüp yaralanan Elif'i itfaiye kurtardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'da arkadaşlarıyla birlikte falezler üzerinde manzara izleyen 15 yaşındaki Elif A.Y., yaklaşık 30 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Sol bacağı kırılan Elif A.Y., itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Olay, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan falezlerde meydana geldi. Arkadaşlarıyla falezler üzerine çıkarak manzara izleyen Elif A.Y., bir süre sonra dengesini kaybedip, 30 metre yükseklikten kayalıklara düştü. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Falezlerin alt kısmında hareketsiz görülen Elif A.Y.'ye ulaşmak için itfaiye ekipleri halatlı kurtarma sistemi kurdu. Yaklaşık 1 saat süren zorlu çalışmanın ardından ekipler, Elif'i bulunduğu yerden sedyeyle yukarı çıkardı. Elif'in sol bacağının kırıldığı belirlendi. Ambulansa alınan Elif, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Elif A.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Müezzini bıçakladı!
        Müezzini bıçakladı!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Gözlenen en büyük kara delik birleşmesi!
        Gözlenen en büyük kara delik birleşmesi!
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Bitcoin'den yeni rekor
        Bitcoin'den yeni rekor
        İki yeğenini öldürdü
        İki yeğenini öldürdü
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla

        Benzer Haberler

        Yapay zeka ile tercih yapan öğrencilere 'dijital kimliğinizi ifşa etmeyin'...
        Yapay zeka ile tercih yapan öğrencilere 'dijital kimliğinizi ifşa etmeyin'...
        Fedakar annenin 'küçük dünyası'ndaki büyük hayalleri
        Fedakar annenin 'küçük dünyası'ndaki büyük hayalleri
        Antalya'da falezlerden kayalıklara düşen çocuk yaralandı
        Antalya'da falezlerden kayalıklara düşen çocuk yaralandı
        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'da sona erdi
        EHF Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası, Antalya'da sona erdi
        Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı
        Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki anne ve kızı yaralandı
        Serik'te refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Serik'te refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı