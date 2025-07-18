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        DMD hastası Kuzey'in babası: Oğlum küçük bedeninde büyük bir savaş veriyor

        ANTALYA'da Gizem ve İlyas Talipoğlu (34) çiftinin oğulları 5,5 yaşındaki Kuzey'e, bir tür kas hastalığı olan DMD teşhisi konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 09:42 Güncelleme: 18.07.2025 - 09:45
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        DMD hastası Kuzey'in babası: Oğlum küçük bedeninde büyük bir savaş veriyor
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        ANTALYA'da Gizem ve İlyas Talipoğlu (34) çiftinin oğulları 5,5 yaşındaki Kuzey'e, bir tür kas hastalığı olan DMD teşhisi konuldu. Aile 3 milyon dolarlık tedavi masrafı için valilik onaylı kampanya başlatırken, özel harekat polisi İlyas Talipoğlu, "Oğlum küçük bedeninde büyük bir savaş veriyor" dedi.

        Kentte yaşayan Gizem ve İlyas Talipoğlu çiftinin oğlu Kuzey Talipoğlu'na, 9 aylıkken bir tür kas hastalığı olan DMD teşhisi konuldu. Dubai'de uygulanan ve yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki gen tedavisi, Kuzey'in yürüyebilmesi ve yaşam kalitesini koruyabilmesi için tek umut oldu. Aile paranın toplanması için valilik onaylı kampanya başlatırken, özel harekat polisi olan İlyas Talipoğlu destek çağrısında bulundu. Teşhisin ardından fizik tedavi ve kortizon tedavisine başlanan Kuzey'in hastalığının ilerlemesinin yavaşlatılmaya çalışıldığını aktaran Talipoğlu, "Oğlum küçük bedeninde büyük bir savaş veriyor. Bisikletten düşse de kalkıp savaşmaya devam ediyor" diye konuştu.

        2020 yılında DMD için herhangi bir tedavi bulunmazken, Haziran 2024'te Amerika'da bir gen tedavisinin onaylandığını, Dubai'de uygulanan bu tedavinin Kuzey için uygun görüldüğünü aktaran Talipoğlu, "Bu tedavi sadece yürüyebilen çocuklarda etkili. 3 milyon dolar değerinde, tek dozluk bir tedavi. 3 aylık hazırlık süreciyle uygulanıyor. Biz de buna ulaşmak için uğraşıyoruz" dedi.

        'TÜRKİYE'DE 7 BİN DMD'Lİ ÇOCUK VAR'

        İlyas Talipoğlu, DMD hastalığının kas dokularının yağla yer değiştirmesiyle ilerlediğini, çocukların zamanla yürüme yetisini kaybettiğini söyleyerek, "Bu hastalık distrofin genetik eksikliğinden kaynaklanıyor. Türkiye'de şu an yaklaşık 7 bin DMD'li çocuk var. Biz evladımızı kaybetmek istemiyoruz. Doğuştan olabiliyor, anne karnında da gelişebiliyor. Aile geçmişimizde yoktu. Biz 9 aylıkken öğrendik" ifadelerini kullandı.

        'YARINI BELLİ OLMAYAN BİR HASTALIK'

        Kampanyanın şu ana kadar yüzde 10'unun tamamlandığını belirten Talipoğlu, desteğe ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, "Şu an sosyal medya ve bazı haber kanalları aracılığıyla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Sağ olsun meslektaşlarımız da destek veriyor. Bu, yarını olmayan bir hastalık. Tedavi için çabalayan ve başaran örnekler var. Biz de başaracağız" diye konuştu.

        Ne olduğunu bilmediği bir acıya teslim olmak istemediğini aktaran Talipoğlu, "İlacı araştırdık. Bizim için uygun ve gen yerleşimli bir tedavi. Bu bizim için çok değerli. Şu an tek evladımız, geleceğini kaybetmek istemiyoruz. Kuzey'in de hayalleri var. Onun hayallerine ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacımız var" dedi.

        Yardımseverlerin desteğiyle tedaviye ulaşmayı umut ettiklerini söyleyen Talipoğlu, "İnşallah en kısa sürede tamamlayacağız. Yeter ki halkımız bizi yalnız bırakmasın. İlacın bedeli 120 milyon TL. Ciddi bir rakam ama tamamlayan aileler var. Biz de onlardan biri olacağız. Bu yolda halkımızın desteğine güveniyoruz" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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