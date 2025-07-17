Jennifer Lopez, Antalya konserine özel hazırlandı

Pop yıldızı Jennifer Lopez, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında 23 Temmuz'da Regnum'da konser verecek. 6 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek olan Lopez'in özel performansı, sanatçının doğum gününden 1 gün önce gerçekleşecek. 1 Haziran'da kapılarını açan Regnum The Crown'un açılışına özel sahneye çıkacak olan Lopez'i, Regnum The Crown ve Regnum Carya misafirleri ücretsiz izleyebilecek. Biletleri tükenen konserde sanatçı özel repertuvarı, kostümleri ve sahne şovlarıyla Türkiye'deki sevenleriyle buluşacak.

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