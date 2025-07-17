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        Jennifer Lopez, Antalya konserine özel hazırlandı

        DÜNYACA ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, doğum gününden 1 gün önce 23 Temmuz'da Antalya'nın Serik ilçesindeki Regnum'da hayranlarıyla buluşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 12:58 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:58
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        Jennifer Lopez, Antalya konserine özel hazırlandı
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        DÜNYACA ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, doğum gününden 1 gün önce 23 Temmuz'da Antalya'nın Serik ilçesindeki Regnum'da hayranlarıyla buluşacak. Sanatçı, biletleri tükenen konsere özel repertuvar, sahne şovları ve kostümlerle hazırlandı.

        Pop yıldızı Jennifer Lopez, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında 23 Temmuz'da Regnum'da konser verecek. 6 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek olan Lopez'in özel performansı, sanatçının doğum gününden 1 gün önce gerçekleşecek. 1 Haziran'da kapılarını açan Regnum The Crown'un açılışına özel sahneye çıkacak olan Lopez'i, Regnum The Crown ve Regnum Carya misafirleri ücretsiz izleyebilecek. Biletleri tükenen konserde sanatçı özel repertuvarı, kostümleri ve sahne şovlarıyla Türkiye'deki sevenleriyle buluşacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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