Antalya'da çuvala takılan deniz kaplumbağasını sahil güvenlik kurtardı

Nesli tükenme tehlikesi altındaki kaplumbağa, veteriner hekim kontrolü için Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneği'ne (DEKAFOK) teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Side açıklarında devriye botundaki sahil güvenlik ekibinin dikkatini deniz yüzeyindeki çuval çekti. Yapılan kontrolde çuvala ayağı dolandığı fark edilen yeşil deniz kaplumbağasını bot personeli kurtardı.

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