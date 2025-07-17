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        Antalya'da çuvala takılan deniz kaplumbağasını sahil güvenlik kurtardı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, çuvala ayağı dolanan yeşil deniz kaplumbağası kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 22:36 Güncelleme: 17.07.2025 - 22:41
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        Antalya'da çuvala takılan deniz kaplumbağasını sahil güvenlik kurtardı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, çuvala ayağı dolanan yeşil deniz kaplumbağası kurtarıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Side açıklarında devriye botundaki sahil güvenlik ekibinin dikkatini deniz yüzeyindeki çuval çekti. Yapılan kontrolde çuvala ayağı dolandığı fark edilen yeşil deniz kaplumbağasını bot personeli kurtardı.

        Nesli tükenme tehlikesi altındaki kaplumbağa, veteriner hekim kontrolü için Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneği'ne (DEKAFOK) teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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