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        20 metrelik falezlerden düştü, kendisini kurtaran ekipten 'su' istedi

        ANTALYA'da Mustafa Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 11:51 Güncelleme: 21.07.2025 - 11:55
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        20 metrelik falezlerden düştü, kendisini kurtaran ekipten 'su' istedi
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        ANTALYA'da Mustafa Ş. (40), 20 metrelik falezlerden düştü. Yaralı olarak kurtarılan Mustafa Ş. ekiplerden su istedi, ardından hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Konyaaltı Sahili Beachpark içerisindeki falezlerde meydana geldi. Falezlerin altından yardım çığlığı duyanların ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, merdivenle 20 metrelik falezlerden düşen kişiye ulaştı. Ekipler, yaralı kişiyi su deposunun üst kısmına yapılan kapıyı demir kesme makasıyla açtıktan sonra bulunduğu yerden çıkarttı. İsminin Mustafa Ş. olduğunu ifade eden kişi, ekiplerden su istedi. İtfaiye ve sağlık ekibinin tedavi isteğini kabul etmeyen Mustafa Ş., güçlükle ikna edilerek ambulansa alındı. Mustafa Ş.'nin vücudunda kırık izine rastlanmazken düşmeye bağlı çok sayıda çizik olduğu görüldü. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Mustafa Ş., Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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