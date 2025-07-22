Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Konut fiyatında 'ceza'dan kaçma oyunu

        TİCARET Bakanlığı'nın taşınmaz ilanlarında haklı sebebe dayanmayan fiyat artışı yapılamayacağına dair kararı sonrasında bazı emlakçılar, ilan sitelerinde yazan fiyatların, telefonla arandığında daha farklı olduğunu söylüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:33 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konut fiyatında 'ceza'dan kaçma oyunu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TİCARET Bakanlığı'nın taşınmaz ilanlarında haklı sebebe dayanmayan fiyat artışı yapılamayacağına dair kararı sonrasında bazı emlakçılar, ilan sitelerinde yazan fiyatların, telefonla arandığında daha farklı olduğunu söylüyor. Antalya'da ilana konulan bir taşınmazla ilgili cezadan kaynaklı fiyat artışı yapamayan emlakçı, telefonla aranıp bilgi alınmak istendiğinde ise fiyatın ilanda yazandan 400 bin lira fazla olduğunu, ceza nedeniyle gerçek fiyatı yansıtamadıklarını söyledi.

        Ticaret Bakanlığı, 'İnternet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir sebebe dayanmayan fiyat artışı yapılamaz ve işletmelerce bu ilanlara aracılık edilemez' ibaresiyle geçen mayıs ayında Resmi Gazete'de bir yönetmelik yayımladı. Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından internet ortamında fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen mülk sahipleri ve emlakçılara zaman zaman para cezaları uygulandı. Ancak buna rağmen bazı ilan sahipleri ve emlakçılar, fiyat artışlarını gizlemenin yolunu arıyor. Bir ilan sitesinde Antalya'da 2 milyon 500 bin lira bedelle satışta olan daire hakkında bilgi almak için aranan emlakçı, fiyatın ilanda yazılandan farklı olduğunu söyledi. Telefonda konuşulan emlakçı, ilanın fiyatını avro ile endekslediklerini, ceza kesilmesi nedeniyle gerçek fiyatı yansıtamadıklarını, dairenin gerçek fiyatının 2 milyon 900 bin lira olduğunu söyledi.

        'HEM EMLAKÇILARA HEM MÜLK SAHİBİNE CEZA'

        Antalya Emlakçılar, Oto Galericileri ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, "Esnafımıza fahiş fiyat artırımı nedeniyle Ticaret Bakanlığı tarafından cezalar kesiliyordu. Biz bunun ev sahipleri tarafından olduğunu anlattık. Şimdi hem ev sahiplerine hem de emlakçılar fahiş fiyat artışı yaparsa cezalar kesiliyor. Bu uygulama iyi oldu. Esnafımıza, 'Ev sahibinden beyan almadan fiyat arttırmayın' diye uyarıda bulunuyoruz. Beyan almadan fiyat artışları yapılmamalı" dedi.

        'EMLAKÇI YAPMAK ZORUNDA'

        Farklı konularla ilgili de şikayetlere değinen Çağlar, "Bu konularda çok fazla şikayet geliyor ama emlakçıların yapacağı bir şey yok. Ev sahibi ne isterse emlakçı bunu yapmak zorunda. Sitelere koyulan ilanlardaki fiyat farkından dolayı ceza geliyor ama artık sadece bundan dolayı ceza gelmiyor. Artık satış sırasında gerçek değerinin yazılmadığı taşınmazlarla ilgili de ceza kesiliyor" diye konuştu.

        'GEREKÇEYE DAYANMAYAN FİYAT ARTIŞLARINA CEZA UYGULANIYOR'

        Kentte emlakçılık yapan Halit Mert, "Emlak sektöründeki fiyat dengesizliklerinin kontrol altına alınması ve sahte ilanların engellenmesi için Ticaret Bakanlığı ciddi çalışmalar yürütüyor. Fiyatları kontrolsüz artıran firmalara ve mülk sahiplerine yaptırımlar uygulanmakta. Önceden fiyat artışı sebebiyle sadece emlakçılara kesilen cezalar artık mülk sahiplerine de uygulanmaya başlandı. Bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarına cezai yaptırımlar uygulanıyor" dedi.

        'ŞİKAYET EDİLMELİ'

        Yetki belgesi olmayan kişilerin tüketiciyi yanıltıcı bilgiler verdiğini belirten Mert, "İlanda yazan ile gerçek fiyatın farklı olduğunu söyleyen kişilere de itibar edilmemesini öneriyoruz. Maalesef böyle durumların yaşandığını görmekteyiz. Eğer ilan rakamından daha farklı bir rakamla karşılaşılıyorsa muhakkak şikayet edilmeli. Yapılan artışların birçoğu mülk sahibi kaynaklı. Her taşınmazın kendi numarası vardır. Artık sitelere ilan verilirken bu numara girilmek zorunda. Daha önce bir taşınmaz ilana girildi ve kaldırıldıysa, daha sonra farklı fiyatla tekrar ilana girilmek istendiğinde bu numara üzerinden bakanlık tarafından takip edilebiliyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Sakarya'daki yangında üçüncü gün!
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        O kazlara 'ev hapsi'
        O kazlara 'ev hapsi'
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Zayıf bir şifre nasıl 700 kişiyi işsiz bıraktı?
        Zayıf bir şifre nasıl 700 kişiyi işsiz bıraktı?
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Ölü kalp yeniden çalıştırıldı
        Ölü kalp yeniden çalıştırıldı
        Sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir
        Sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Yarım zamanlı çalışan memura borçlanma
        Yarım zamanlı çalışan memura borçlanma
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Trump'tan İran açıklaması: Gerekirse yine yaparız
        Trump'tan İran açıklaması: Gerekirse yine yaparız
        Trump, Powell'ı 6 ayda 23 kez eleştirdi
        Trump, Powell'ı 6 ayda 23 kez eleştirdi
        'Fed'in kapsamlı bir iç denetim yürütmesi gerek'
        'Fed'in kapsamlı bir iç denetim yürütmesi gerek'
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde

        Benzer Haberler

        Antalya'da tur otobüsü köprü bariyerleri arasında sıkıştı
        Antalya'da tur otobüsü köprü bariyerleri arasında sıkıştı
        Mikroplastik tehlikesi gözle görülmüyor, hayatı tehdit ediyor
        Mikroplastik tehlikesi gözle görülmüyor, hayatı tehdit ediyor
        Muhittin Böcek'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
        Muhittin Böcek'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
        Manavgat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Manavgat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Demre Beymelek Belediyesporlu genç futbolcular Rusya'ya gitti
        Demre Beymelek Belediyesporlu genç futbolcular Rusya'ya gitti
        Antalya'da 3 midibüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Antalya'da 3 midibüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı