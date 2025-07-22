Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Manavgat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 09:37 Güncelleme: 22.07.2025 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manavgat'ta 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Melih K'nin kullandığı 07 BTZ 573 plakalı otomobil ile Sezgin K. yönetimindeki 29 DC 097 plakalı otomobil, Gündoğdu Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.

        Kazada sürücüler ve Melih K. ile aynı araçta bulunan Ahmet Ali K. yaralandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O kazlara 'ev hapsi'
        O kazlara 'ev hapsi'
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Örnek harekat! Temizlik yaptırdı
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir
        Sıcak hava uyarısı! Rekor sıcaklıklar görülebilir
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        İşte Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu teklifi!
        Trump'tan İran açıklaması: Gerekirse yine yaparız
        Trump'tan İran açıklaması: Gerekirse yine yaparız
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Yarım zamanlı çalışan memura borçlanma
        Yarım zamanlı çalışan memura borçlanma
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Trump, Powell'ı 6 ayda 23 kez eleştirdi
        Trump, Powell'ı 6 ayda 23 kez eleştirdi
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        'Fed'in kapsamlı bir iç denetim yürütmesi gerek'
        'Fed'in kapsamlı bir iç denetim yürütmesi gerek'
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        Galatasaray'a Fransız 10 numara! Temaslar başladı
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme
        Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        "Bu ulusal gurur meselesi"
        "Bu ulusal gurur meselesi"
        "Trump hazırlıksızdı"
        "Trump hazırlıksızdı"
        İş hayatında gençlerin yeri
        İş hayatında gençlerin yeri

        Benzer Haberler

        Demre Beymelek Belediyesporlu genç futbolcular Rusya'ya gitti
        Demre Beymelek Belediyesporlu genç futbolcular Rusya'ya gitti
        Antalya'da 3 midibüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Antalya'da 3 midibüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Alanya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye para cezası uygulan...
        Alanya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye para cezası uygulan...
        Alanya'da otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedi...
        Alanya'da otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedi...
        Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Seçer, Muhittin Böcek'i cezaevind...
        Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Seçer, Muhittin Böcek'i cezaevind...
        Antalya'da dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
        Antalya'da dolandırıcılık zanlısı tutuklandı