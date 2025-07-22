Demre Beymelek Belediyesporlu genç futbolcular Rusya'ya gitti

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, Demre Beymelek Belediyespor 15 ve 16 yaş altı futbol takımlarının, futbol turnuvası için Rusya'ya gittiğini bildirdi.

Duran, yaptığı açıklamada, Demre'nin adının uluslararası organizasyonlarda da yer aldığını belirtti.

Beymelek Demre Belediyespor 15 ve 16 yaş altı futbol takımlarının, Moskova Güney İdari Yönetimi'nin daveti üzerine, dostluk maçları için Moskova'ya gittiğini anlatan Duran, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz, yalnızca futbol oynamaya değil, aynı zamanda ülkemizin ve ilçemizin ruhunu en güzel şekilde temsil etmeye gitti. Bu yolculuk, çocuklarımızın sadece sportif değil, kültürel anlamda da gelişimine büyük katkı sağlayacak. Farklı bir ülkede sahaya çıkmak, başka gençlerle tanışmak, dostluklar kurmak onlar için unutulmaz bir deneyim olacak."