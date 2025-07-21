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        Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Seçer, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti

        Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili Vahap Seçer, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 16:40 Güncelleme: 21.07.2025 - 16:40
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        Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Seçer, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti
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        Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili Vahap Seçer, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti.

        TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Böcek'in tutuklu bulunduğu Döşemealtı Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna gitti.

        Beraberindekilerle Böcek'i ziyaret eden Seçer, cezaevi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Muhittin Böcek'in deneyimli bir belediye başkanı olduğunu söyledi.

        Böcek'in moralinin yüksek olduğunu ancak kronik sağlık sorunları bulunduğunu belirten Seçer, cezaevi sürecinin sağlığını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

        Seçer, kimsenin suç işleme özgürlüğünün olmadığına işaret ederek, "Belediye başkanlarımıza eğer bir suç isnat ediliyorsa ve hala suçu kesinleşmemişse, kaçma ve delil karartma şüphesi yoksa, tanıkları etkileme ihtimali bulunmuyorsa, tutuklama çok ağır bir karar. Tutuksuz yargılanabilir." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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