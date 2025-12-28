Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da otomobil ile çarpışan elektrikli motosikletteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 23:44 Güncelleme: 28.12.2025 - 23:44
        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        N.B. idaresindeki otomobil ile Selma Toktamış'ın (62) kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosiklet Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Kadir Toktamış (65) ve T.S. (19) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selma ve Kadir Toktamış müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

