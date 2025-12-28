Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        5. Uluslararası Antalya Ultra Maratonu yapıldı

        Antalya'da bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Antalya Ultra Maratonu, 41 ülkeden 1700 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 16:09 Güncelleme: 28.12.2025 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        5. Uluslararası Antalya Ultra Maratonu yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Antalya Ultra Maratonu, 41 ülkeden 1700 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Konyaaltı Belediyesince "Maviden Beyaza" sloganıyla düzenlenen maraton, sabah saatlerinde Konyaaltı Belediye Meydanı'ndan başladı.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, buradaki konuşmasında, Antalya'nın eşsiz doğasının spor için imkan sağladığını belirtti.

        Sporun sadece profesyonel yapılmasının yeterli olmadığını kaydeden Şahin, "Herkesin, karınca kararınca da olsa hayatına sporu yerleştirmesi gerekiyor. Antalya muhteşem bir şehir coğrafyası harika, iklimi müthiş. Böyle bir şehirde doğa sporları için son derece uygun ortamlar var. Belediyelerimiz ve diğer kurumlarımız da bu imkanları kullanarak sporu toplumun gündeminin merkezine taşıyacak etkinlikler düzenliyor. Bu tür organizasyonlarla hem şehrimizi hem de Antalya'nın muhteşem coğrafyasını tanıtma fırsatı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şahin, Nisan 2026'da Antalya'nın Runtalya Maratonu'na da ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

        RunAntalya Maratonu'na 10 binin üzerinde uluslararası yarışmacının gelmesini beklediklerini aktaran Şahin, "Bunun yanı sıra bu mevsimde bisiklet etkinliklerimiz, triatlonlarımız ve daha birçok spor organizasyonumuz var. Yeter ki sporu sevelim ve hareketli bir yaşamı hayatımızın merkezine alalım." diye konuştu.

        Yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyelerince verildi.

        Maratona Vali Şahin ve eşi Ebru Şahin, Antalya CHP Milletvekili Aykut Kaya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

        Maratonda dereceye giren sporcular şunlar:

        - 85 Kilometre Erkekler:

        1- Yevhenii Yermolenko

        2- Zaytsev Igor

        3- Mehmet Zahir Kul

        - 85 Kilometre Kadınlar:

        1- Nuray Bulut Göktepe

        2- İrina Khusainova

        3- Maryna Trygubenko

        - 57 Kilometre Erkekler:

        1- Ali Özkan

        2- Mikhail Venediktov

        3- Eisa Badami

        - 57 Kilometre Kadınlar:

        1- Natalia Kahraman

        2- Kacharmina Elena

        3- Ayşegül Akdoğan

        - 33 Kilometre Erkekler:

        1- Üzeyir Söylemez

        2- Boğdan Kovalenko

        3- İbrahim Güneş

        - 33 Kilometre Kadınlar:

        1- Kseniia Avdeeva

        2- Olga Klenovskaya

        3- Üzüm Sevgül Kacak

        - 22 Kilometre Erkekler:

        1- Aleksandr Gorunov

        2- Ababekir Karanal

        3- Gökhan Gündoğan Şen

        - 22 Kilometre Kadınlar:

        1- Ayşenur Demirci

        2- Olga Pechueva

        3- Doğa Canik

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Ölü bulunan kadının kızı ve sevgilisi adliyeye sevk edildi
        Ölü bulunan kadının kızı ve sevgilisi adliyeye sevk edildi
        Gazipaşa'da akülü motosiklete otomobil çarptı: 1 ölü
        Gazipaşa'da akülü motosiklete otomobil çarptı: 1 ölü
        Türkiye karla mücadele ederken Antalya'da deniz sefası 9 derecelik havada 2...
        Türkiye karla mücadele ederken Antalya'da deniz sefası 9 derecelik havada 2...
        Tartıştığı 3 kişi tarafından bıçaklanan üniversite öğrencisi yaralandı
        Tartıştığı 3 kişi tarafından bıçaklanan üniversite öğrencisi yaralandı
        Saldırgan köpek ihbarına giden Kepez Belediyesi'nin çalışanlarına saldırı
        Saldırgan köpek ihbarına giden Kepez Belediyesi'nin çalışanlarına saldırı
        Alt geçide düşüp yanan otomobilde öldü
        Alt geçide düşüp yanan otomobilde öldü