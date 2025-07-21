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        Alanya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye para cezası uygulandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik düzenini ve güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye idari para ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 19:03 Güncelleme: 21.07.2025 - 19:03
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        Alanya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye para cezası uygulandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik düzenini ve güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye idari para ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşyuvası Tünelleri mevkisinde bir kamyonetten yüksek sesle müzik dinlendiği, hareket halindeki aracın kapılarının açılarak trafik düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Plakası ve sürücüsü belirlenen kamyonet, trafikten men edildi. Sürücüye idari para cezası ve 70 ceza puanı uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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