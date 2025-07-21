Alanya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye para cezası uygulandı

Plakası ve sürücüsü belirlenen kamyonet, trafikten men edildi. Sürücüye idari para cezası ve 70 ceza puanı uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşyuvası Tünelleri mevkisinde bir kamyonetten yüksek sesle müzik dinlendiği, hareket halindeki aracın kapılarının açılarak trafik düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.