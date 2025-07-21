Alanya'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye para cezası uygulandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik düzenini ve güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye idari para ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik düzenini ve güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye idari para ceza uygulandı, araç trafikten men edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşyuvası Tünelleri mevkisinde bir kamyonetten yüksek sesle müzik dinlendiği, hareket halindeki aracın kapılarının açılarak trafik düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Plakası ve sürücüsü belirlenen kamyonet, trafikten men edildi. Sürücüye idari para cezası ve 70 ceza puanı uygulandı.
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