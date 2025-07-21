Antalya'da dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

Antalya'da telefonda kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıtarak bir kişinin 900 bin liralık ziynet eşyasını dolandırmaya çalışan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, M.E. telefonda kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıtan kişinin yönlendirmeleriyle 900 bin liralık ziynet eşyasını söylenen adrese götürdü. Durumdan şüphe duyan M.E, ziynet eşyalarını zanlıya vermeyerek polise şikayette bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli R.O. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlının, cep telefonu ve SIM kartına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.O, çıkarıldığı hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.