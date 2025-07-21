Irmağa düşen topu almak için suya atlayan Özgür'ün cansız bedeni bulundu

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 2 gün önce ailesiyle piknik yaparken ırmağa kaçan topun peşinden suya atlayıp kaybolan Özgür Yıldırım'ın (15) cansız bedenine ulaşıldı.

Serik'e bağlı Sarıabalı Mahallesi Şahintepesi mesire alanına 19 Temmuz'da ailesiyle pikniğe giden Özgür Yıldırım, saat 20.00 sıralarında ırmağa kaçan topu almak için suya atladı. Akıntıya kapılan Yıldırım, kısa süre sonra gözden kayboldu. İhbarla adrese jandarma, itfaiye, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ile AFAD ekipleri sevk edildi. Kaybolduğu gün ve dün yapılan aramalardan sonuç alamayan ekipler, bu sabah erken saatlerde çalışmalara yeniden başladı.

ANNE VE BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve İHH ekiplerinin yaptığı çalışma ile Özgür Yıldırım'ın kaybolduğu yerden yaklaşık 500 metre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Dalgıç ekipleri, Özgür Yıldırım'ın cesedini sudan çıkardı. Bölgede çalışmaları izleyen anne Birgül ile baba Sakip Yıldırım, gözyaşlarına boğuldu. Serik Yunus Emre Lisesi öğrencisi olduğu öğrenilen Özgür Yıldırım'ın cansız bedeni Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.