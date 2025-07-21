Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya-Isparta bağlantı yolunda asfaltlama çalışması yapıldı

        Antalya ile Isparta'yı birbirine bağlayan yolda asfaltlama çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 12:34 Güncelleme: 21.07.2025 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya-Isparta bağlantı yolunda asfaltlama çalışması yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya ile Isparta'yı birbirine bağlayan yolda asfaltlama çalışması yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yayla yollarında bakım, onarım, şarampol temizliği, yol açma, genişletme ve asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Serik ilçesine bağlı Haskızılören Mahallesi'nde sathi asfalt kaplama gerçekleştirildi. Antalya ile Isparta'yı birbirine bağlayan Haskızılören Mahalle yolu, yapılan asfalt çalışmasıyla daha konforlu hale getirildi.

        Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, yaz boyunca kırsal bölgelerdeki yayla yollarındaki çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

        Yolun 40 kilometrelik güzergahı kapsadığını anlatan Akdemir, Serik halkının yaylacılık ve Yörük kültürü nedeniyle bu yolu yoğun kullandığını ifade etti.

        Mahalle Muhtarı Mustafa Gaygış da yağmur sonrasında yol ile ilgili problemler yaşadıklarını ve yapılan asfalt çalışmalarıyla bu sorunların çözüleceğine inandıklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        22 Temmuz'da ne olacak?
        22 Temmuz'da ne olacak?
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Gazze'nin yüzde 88'i İsrail'in tahliye emri altında
        Gazze'nin yüzde 88'i İsrail'in tahliye emri altında
        Sakarya'da ormanla birlikte evler de yandı!
        Sakarya'da ormanla birlikte evler de yandı!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Trump, Fed Başkanı Powell'ı görevden alacak mı?
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        Yolcu otobüsü dağın yamacına çarptı
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!

        Benzer Haberler

        Irmağa düşen topu almak için suya atlayan Özgür'ün cansız bedeni bulundu
        Irmağa düşen topu almak için suya atlayan Özgür'ün cansız bedeni bulundu
        20 metrelik falezlerden düştü, kendisini kurtaran ekipten 'su' istedi
        20 metrelik falezlerden düştü, kendisini kurtaran ekipten 'su' istedi
        Kumluca'da LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
        Kumluca'da LGS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
        Altın Portakal'a başvurular başladı
        Altın Portakal'a başvurular başladı
        Antalya'da ırmakta akıntıya kapılan çocuğun cesedi bulundu
        Antalya'da ırmakta akıntıya kapılan çocuğun cesedi bulundu
        Çağla doğduğu gün yuva buldu
        Çağla doğduğu gün yuva buldu