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        Alanya'da otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 17:16 Güncelleme: 21.07.2025 - 17:16
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        Alanya'da otomobil ile motosikletin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 07 ASK 780 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapmak isteyen E.D. yönetimindeki 06 DEH 037 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza anı kavşaktaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, otomobil ile motosikletin çarpışması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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