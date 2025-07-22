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        Antalya'da tur otobüsü köprü bariyerleri arasında sıkıştı

        Antalya'nın Serik ilçesinde refüje giren tur otobüsü köprü korkulukları arasında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:30 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:34
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        Antalya'da tur otobüsü köprü bariyerleri arasında sıkıştı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde refüje giren tur otobüsü köprü korkulukları arasında kaldı.

        Şeref D.'nin kullandığı 10 ARR 495 plakalı tur otobüsü, yoldan çıkarak refüje girdi. İçerisinde 34 turistin bulunduğu otobüs, yaklaşık 100 metre refüjde ilerleyerek Aspendos Köprüçay ırmağı köprüsündeki bariyerler arasında sıkıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otobüsten çıkarılan yolcular, başka bir tur aracıyla kalacakları otellere götürüldü.

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