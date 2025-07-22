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        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni operasyon; 3 gözaltı

        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasında düzenlenen yeni operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:38 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:40
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni operasyon; 3 gözaltı
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        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ‘rüşvet’ soruşturmasında düzenlenen yeni operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu, 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, şüpheli oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Kerimoğlu ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

        Bugün, saat 07.30 sıralarında, belediye binasına gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Genel Sekreter Yardımcısı Serkan T., İmar Şube Müdür Vekili Tuncay K. ve bir memur olmak üzere 3 kişiyi gözaltına aldı. Belediyenin bazı birimlerinde aramanın sürdüğü öğrenildi.

        TUTUKLULUĞA İTİRAZA RET

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in avukatları, asliye ceza mahkemesine sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Dilekçeyi değerlendiren mahkeme, talebi reddetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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