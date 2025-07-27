'Tüketicimiz yerli mangoyu tercih etsin'

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde üretilen tropikal meyvelerden mangonun hasadına başlandı. İlçede 2 bin dekara yakın alanda mango üretildiğini belirten Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, yerli mangonun kilosunun 200 TL, ithalinin 150-200 TL dolayında olduğunu aktardı. Göktepe, "Tüketicilerden ricamız mutlaka yerli mangoyu tercih etmeleri" dedi.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, İmamlı Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 80 dönümlük serada, mangoyla ilgili açıklamalarda bulundu. Oda olarak 'Alanya mangosu' adıyla coğrafi işaret almak için hazırlıklarda son aşamaya geldiklerini ve kısa süre içinde başvuruda bulunacaklarını söyleyen Tahir Göktepe, mangonun yaygınlaşması, üreticilerin bu ürünü benimsemesi için çok mücadele verdiklerini belirtti. Göktepe, "İlçemiz genelinde mangonun 2 bin dekara yakın üretim alanı var ve ciddi üretici ordusu oluşuyor. Mangoda 'Naomi' çeşidinin hasadına başlandı. İlçemiz genelinde adaptasyonu sağlanmış çeşitlere bakacak olursak en başı çeken 'Keitt' cinsi, akabinde 'Naomi' ve diğeri de 'Artu', 'Irwin' çeşitleri adaptasyonu sağladı ve üreticilerimize hem aile hem de ülke ekonomisine kazanç kapısı oldu. Mangonun en önemli özelliklerinden biri de herhangi bir hastalık, zararlı şu anda yok. Dolayısıyla kültürel mücadele yöntemleriyle çözebileceğimiz belli başlı zararlılar var. Bu zararlıları da kültürel, biyolojik, biyoteknik mücadele yöntemleri ile çözüyoruz. Tüketiciler yerli mangoyu gönül rahatlığıyla yiyebilir. Zaten ithal mango ile yerli mango arasındaki farkı tadından, aromasından anlayacaklar. Daha soyulmamış olan yerli mango dışarıdan kokusu ile 'Ben bir yerli mangoyum' diye söylüyor zaten" dedi.

'İTHALAT 4-5 AYLIK SÜREYLE KAPATILMALI' Mangonun faydalarına değinen Göktepe, "A, E, C vitamini açısından çok zengin. İnsana güç, direnç sağlaması açısından çok faydalı. İçerisinde lif olduğu için bağışıklık sistemini koruyor. Cilt sağlığını önemli derecede etkiliyor. Kan şekerini ve kanın düzenli çalışmasını sağlıyor. Mango için 'kalp dostu' diyebiliriz. Çiçeğinden çay yapılarak tüketilebiliyor. Rahatlık ve hazım sağlıyor. Bu açıdan önemli bir ürün. Tropikal ürünler içinde avokado ve muzu geçtikten sonra, bu subtropikal iklimde yoğun şekilde yetiştiriciliği yapılan ve üreticilerimizin benimsediği, tüketicilerimizin de zevkle, keyifle tükettiği bir ürün. Tüketicilerden ricamız mutlaka yerli mangoyu tercih etmeleri. Devlet yetkililerimizin de temmuz sonu, ağustos başı itibarıyla başlayıp aralık ayına kadar sürecek hasat serüveninde ithalatı önlemeleri noktasında üreticilerimize destek olacaklarına inanıyoruz. Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı tarafından ciddi bir kota getirilmesi ya da ithalatı 4-5 ay kapatmalarını rica ediyoruz" diye konuştu. 'ÜRETİMİN NİSPETEN ARTMASINI DÜŞÜNÜYORUZ'