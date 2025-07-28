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        Kirlilikle gündeme gelen sahilde 500 metrelik boru kıyıya vurdu

        ANTALYA'nınGazipaşa ilçesinde kirlilikle gündeme gelen ve şikayet sonrası incelemenin başlatıldığı Selinus Sahili'nde yaklaşık 500 metre uzunluğunda plastik boru bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 10:20 Güncelleme: 28.07.2025 - 10:20
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        Kirlilikle gündeme gelen sahilde 500 metrelik boru kıyıya vurdu
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        ANTALYA'nınGazipaşa ilçesinde kirlilikle gündeme gelen ve şikayet sonrası incelemenin başlatıldığı Selinus Sahili'nde yaklaşık 500 metre uzunluğunda plastik boru bulundu.

        Gazipaşa'daki Selinus Sahili'nde vatandaşlar, metrelerce uzunlukta, ucunda duba bağlı plastik borunun kıyıya vurduğunu gördü. İhbarla olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler yönlendirildi. Ekiplerin incelemesinin ardından yaklaşık 500 metre uzunluğundaki plastik boru Gazipaşa Belediyesi görevlileri tarafından toplanıp sahilden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaklaşık 2 hafta önce Selinus Sahili'ne yakın bölgede boruyla denize deşarj edilen suyun kirliliğe neden olduğu iddia edilmişti. Şikayet sonrası Gazipaşa Kaymakamlığı tarafından inceleme, Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturma başlatılmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan marina yetkilisi O.D., 'Çevreyi kasten kirletme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlamasıyla işlem yapıldıktan sonra adli kontrolle bırakılmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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