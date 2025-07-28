Her gün ortalama 6 kişi 'kaza yerinde' öldü

TÜRKİYEgenelinde ocak-haziran döneminde 313 bin 868 trafik kazasında 1125 kişi 'kaza yerinde' hayatını kaybetti, 184 bin 831 kişi yaralandı. Ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarına neden olan unsurlar arasında 'sürücü kusuru' ilk sırada yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın ocak- haziran aylarını kapsayan 6 aylık dönem verilerine göre; ülke genelinde bu yıl yerleşim yerinde 274 bin 276, yerleşim yeri dışında 39 bin 592 olmak üzere 313 bin 868 kaza meydana geldi. 129 bin 362 yaralanmalı kaza yaşandı, 958 ölümlü kazada 'kaza yeri'nde ölenlerin sayısı 1125 olarak kayıtlara geçti. Tarafların anlaşarak kendi aralarında tutanak tanzim ettiği kazalar hariç maddi hasarlı kaza sayısı 183 bin 548 oldu.

'YANDAN ÇARPMA'

Kazaların oluş şekline göre türlerinde en fazla kaza 'yandan çarpma' olarak kayıtlara geçti. Ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının meydana geliş türleri şöyle: "Karşılıklı çarpışma 7 bin 144, arkadan çarpma 14 bin 507, yandan çarpma 44 bin 947, yan yana çarpışma 2 bin 445, duran araca çarpma 1620, zincirleme çarpışma 740, çoklu çarpışma 840, engel-cisim ile çarpışma 5 bin 764, yayaya çarpma 18 bin 987, hayvana çarpma 425, devrilme- savrulma -takla 18 bin 86, yoldan çıkma 12 bin 324, araçtan insan düşmesi 1008, araçtan cisim düşmesi 52, park etmiş araca çarpma 1431."

'SÜRÜCÜ KUSURU' Ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının araç sayısına göre türlerinde; 52 bin 689 tek araçlı kaza, 69 bin 651 iki araçlı kaza, 7 bin 980 çok araçlı kaza meydana geldi. Ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarına neden olan unsurlar arasında 'sürücü kusuru' ilk sırada yer aldı. Ölümlü, yaralanmalı 141 bin 331 kazada sürücü, 12 bin 685 kazada yaya, 903 kazada yolcu, 1157 kazada araç, 460 kazada yol kusuru, kazaların nedenleri arasında yer aldı. SÜRÜCÜLER 'HIZ VE GEÇİŞ ÖNCELİĞİNE' UYMADI Ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarına neden olan sürücü kusurlarından bazıları şöyle: "52 bin 300 kazada sürücünün araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmaması, 23 bin 259 kazada kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, 11 bin 382 kazada şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, 12 bin 191 kazada arkadan çarpma, 11 bin 628 kazada dönüş kurallarına uymamak, 5 bin 926 kazada manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak, 3 bin 437 kazada kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, 1053 kazada aşırı hızla araç kullanmak."