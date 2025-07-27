Muhittin Böcek'in gelini gözaltına alındı (2)- Yeniden
Yazıişleri müdürlerine'Muhittin Böcek'in gelini gözaltına alındı' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan yeni bilgilerle güncelliyoruz.
Yazıişleri müdürlerine
'Muhittin Böcek'in gelini gözaltına alındı' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan yeni bilgilerle güncelliyoruz.
YENİDEN
------------------
Adem AKALAN/ANTALYA,
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.