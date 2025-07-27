Antalya'daki orman yangınlarında soğutma çalışmaları sürüyor

Antalya'nın 3 ilçesinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınmasının ardından ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Alanya'nın Söğüt Yaylası'nda, Gazipaşa'nın Doğanca Mahallesi'nde ve Serik'in Akbaş ve Karataş mahallelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yanan alanlarda havadan ve karadan soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Alevlerin yeniden parlamaması için çalışmalara devam eden ekipler, duman görülen yerlere anında müdahale ediyor.

Gazipaşa'nın Doğanca Mahallesi'nde çıkan yangın, daha sonra Gürçam ve Çile mahallelerindeki ormanlık alana sıçramıştı. Alevlerin yaklaşması nedeniyle Gürçam Mahallesi'ndeki evlerin tamamı tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Alanya'nın Söğüt Yaylası'ndaki yangına da çok sayıda ekiple müdahale edilmiş ve dün kontrol altına alınan yangında 40 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.