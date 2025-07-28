Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Yeşil ve mavinin buluştuğu doğa cenneti; Çıralı

        ANTALYA'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı turizm bölgesi, doğal güzellikleri, berrak denizi, uzun sahili ve sakin atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 09:35 Güncelleme: 28.07.2025 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşil ve mavinin buluştuğu doğa cenneti; Çıralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ANTALYA'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı turizm bölgesi, doğal güzellikleri, berrak denizi, uzun sahili ve sakin atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi. Kültür ve doğa turizmini bir arada yaşamak isteyenlerin rotasında yer alan Çıralı, Akdeniz'in saklı cennetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

        Berrak denizi, ince kumlu sahili, güneşi ve el değmemiş doğasıyla dikkat çeken Çıralı'da, tatilciler bungalov ve butik otellerde doğayla iç içe konaklama imkanı buluyor. Doğa ile baş başa tatil yapmak isteyenler, bölgedeki aile işletmesi pansiyonlarda konaklarken; düzenlenen tekne turları sayesinde çevredeki el değmemiş koyları da keşfetme fırsatı yakalıyor. Almanya ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen tatilciler, Çıralı'nın sakinliği ve doğallığında huzurlu bir tatil geçiriyor.

        'DENİZİMİZ ÇOK TEMİZ, DOĞAMIZ HARİKA'

        Çıralı'da turizmin hareketlenmeye başladığını belirten bungalov tesis işletmecisi Derya Yavuz, "Turizmde bu günlerde hareketlilik artmaya başladı. Denizimiz çok temiz, doğamızsa harika. Zaten biz burada oda satmıyoruz, doğa sayesinde para kazanıyoruz. Elimizden geldiğince bu doğayı korumaya çalışıyoruz. İnsanlar, buraya deniz için geliyor. Nisan, mayıs ve ekim aylarında Likya Yolu yürüyüş rotaları oldukça rağbet görüyor, pek çok kişi bu yolları yürüyor. Ayrıca burada doğal koylarımız var. Günübirlik tekne turları düzenleniyor" dedi.

        'TURİZM SERBESTLİKTİR'

        Çıralı'da tatil yapan turistlerin bölgeyi keşfetme imkanı bulduğunu ifade eden Yavuz, "Beş yıldızlı otellerle aramızdaki fark, onların her şey dahil sistemle çalışması. Bizse yalnızca oda kahvaltı hizmeti veriyoruz. Bence turizm serbestliktir. Burada misafirlere özgürlük tanıyoruz. Köylüyle tanışıyorlar. Bugün balık yemek istiyorsa gidip restoranda balık yiyor, ertesi gün canı gözleme çekiyorsa onu tercih ediyor. Köy yemeklerini tadıyor. Bunu yaparken de farklı yerleri gezip, yeni insanlarla tanışma fırsatı buluyorlar" diye konuştu.

        'İNSANLAR ŞEHİR HAYATINDAN KAÇMAK İÇİN GELİYOR'

        Yeşilin ve mavinin buluştuğu bölgede beton yapıların bulunmadığını belirten Derya Yavuz, "İnsanlar, buraya şehir hayatından kaçmak için geliyor. Burada beton bina göremezsiniz, tüm yapılar ahşap bungalovlardan oluşuyor. Hepsi birbirinden bağımsız, kimse kimseyi rahatsız etmiyor. İçerisinde tuvalet, klima ve buzdolabı olan bu bungalovlarda çok rahat tatil yapabilirsiniz. İnsanlar buraya kafasını dinlemeye, zihnini boşaltmaya geliyor. Çocuklar için de çok uygun, trafik yok. Özgürce denize girip çıkabiliyorlar" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        Şoför ayağa kalkmış!
        Şoför ayağa kalkmış!
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Trump'tan İsrail'e: Karar vermek zorunda
        Trump'tan İsrail'e: Karar vermek zorunda
        İstanbul sis altında
        İstanbul sis altında
        Sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
        Sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        "Bazen hayatta olmaktan utanıyorum"
        Polisin üzerine araç sürdü
        Polisin üzerine araç sürdü
        Sosyal medyadaki görüntüye soruşturma
        Sosyal medyadaki görüntüye soruşturma
        10 numaralı atlayış
        10 numaralı atlayış
        Gökalp İçer gözaltına alındı
        Gökalp İçer gözaltına alındı

        Benzer Haberler

        Antalya Düden Şelalesi'nden denize düştüğü iddia edilen kişi için arama çal...
        Antalya Düden Şelalesi'nden denize düştüğü iddia edilen kişi için arama çal...
        Muhittin Böcek'în gelini gözaltına alındı (2)
        Muhittin Böcek'în gelini gözaltına alındı (2)
        Muhittin Böcek'in gelini gözaltına alındı (2)- Yeniden
        Muhittin Böcek'in gelini gözaltına alındı (2)- Yeniden
        Muhittin Böcek'in gelini gözaltına alındı
        Muhittin Böcek'in gelini gözaltına alındı
        Tutuklanan Muhittin Böcek'in gelini gözaltına alındı
        Tutuklanan Muhittin Böcek'in gelini gözaltına alındı
        Antalya'da nem yüzde 80'e ulaştı, sahiller doldu
        Antalya'da nem yüzde 80'e ulaştı, sahiller doldu