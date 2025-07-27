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        Muhittin Böcek'în gelini gözaltına alındı (2)

        ÜÇÜNCÜDALGADA 3 YENİ GÖZALTIAntalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının üçüncü dalgasında, 3 yeni gözaltı işlemi gerçekleşti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 23:23 Güncelleme: 27.07.2025 - 23:23
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        Muhittin Böcek'în gelini gözaltına alındı (2)
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        ÜÇÜNCÜDALGADA 3 YENİ GÖZALTI

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının üçüncü dalgasında, 3 yeni gözaltı işlemi gerçekleşti. Kuyumculuk yapan Kemal A., eski Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan vekili ve Gökhan Böcek’in inşaat firması ortağı Metin A. ile eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay S. gözaltına alındı.

        Diğer yandan, komisyon karşılığı yurt dışına para transferi yaptığı ileri sürülen kuyumcu Kemal A.’nın, Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ile teknik takibe takıldığı öğrenildi. Sabah saatlerinde Zuhal Böcek, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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