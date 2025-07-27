Muhittin Böcek'în gelini gözaltına alındı (2)

Diğer yandan, komisyon karşılığı yurt dışına para transferi yaptığı ileri sürülen kuyumcu Kemal A.’nın, Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ile teknik takibe takıldığı öğrenildi. Sabah saatlerinde Zuhal Böcek, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının üçüncü dalgasında, 3 yeni gözaltı işlemi gerçekleşti. Kuyumculuk yapan Kemal A., eski Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan vekili ve Gökhan Böcek’in inşaat firması ortağı Metin A. ile eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay S. gözaltına alındı.

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