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        Muhittin Böcek'in gelini gözaltına alındı

        ANTALYA'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, yurt dışı dönüşünde gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 14:48 Güncelleme: 27.07.2025 - 14:50
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        Muhittin Böcek'in gelini gözaltına alındı
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        ANTALYA'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, yurt dışı dönüşünde gözaltına alındı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında gözaltı kararı verildi. 5 Temmuz'da Muhittin Böcek ile Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınırken, Mustafa Gökhan Böcek'in ise eşi Zuhal ve 1 yaşındaki oğlu Muhittin Aslan Böcek ile yurt dışında olduğu öğrenildi. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklandı, Zeynep Kerimoğlu ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest kaldı. Böcek, daha sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

        Gökhan Böcek ile 2024'te dünyaevine giren Zuhal Böcek, yurt dışı dönüşünde gözaltına alındı. Zuhal Böcek hakkında, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor. Diğer şüpheli Gökhan Böcek'in halen yurt dışında olduğu kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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