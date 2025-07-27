Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Tutuklanan Muhittin Böcek'in gelini gözaltına alındı

        Antalya'da "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 14:46 Güncelleme: 27.07.2025 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tutuklanan Muhittin Böcek'in gelini gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini gözaltına alındı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında, Muhittin Böcek'in oğlu M.G.B'nin eşi olan Z.B'nin Almanya dönüşü gözaltına alındığı öğrenildi.

        "Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla gözaltına alınan Z.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        - Olay

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, şüpheli oğlu M.G.B. ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

        Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

        Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K. adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Bursa’daki yangına müdahale sürüyor!
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        Gazze'de "insani ara" başladı, yardım tırları giriş yaptı
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İtalya'dan flaş takas iddiası!
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        İklim değişikliği neden kadınları daha fazla etkiliyor?
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Tayland-Kamboçya sınırında gerilim sürüyor
        Dumanlar Bulgaristan'dan Edirne'ye ulaştı!
        Dumanlar Bulgaristan'dan Edirne'ye ulaştı!
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        Kapadokya’ya büyük tanıtım
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        İznik Gölü'nde iskele karada kaldı!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaştı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        İsrail'den "Hanzala'ya" müdahale
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        Yıllar sonra ortaya çıktı
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        F.Bahçe, Benfica'ya diş geçiremedi
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Sosyal hayatı felç eden sessiz sorun!
        Çok geç olmadan
        Çok geç olmadan
        İstanbul metrosunda kavga
        İstanbul metrosunda kavga
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!
        Aslan'ın son kurbanı Strasbourg!

        Benzer Haberler

        Antalya'da nem yüzde 80'e ulaştı, sahiller doldu
        Antalya'da nem yüzde 80'e ulaştı, sahiller doldu
        Antalya'daki orman yangınlarında soğutma çalışmaları sürüyor
        Antalya'daki orman yangınlarında soğutma çalışmaları sürüyor
        Işıklandırılan Side Antik Kenti gece daha fazla turist çekiyor
        Işıklandırılan Side Antik Kenti gece daha fazla turist çekiyor
        Okul salonundan Türkiye şampiyonluğuna
        Okul salonundan Türkiye şampiyonluğuna
        'Tüketicimiz yerli mangoyu tercih etsin'
        'Tüketicimiz yerli mangoyu tercih etsin'
        Transfer engelini kaldıran Antalyaspor, 8 oyuncuyu kadrosuna kattı
        Transfer engelini kaldıran Antalyaspor, 8 oyuncuyu kadrosuna kattı