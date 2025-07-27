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        Antalya'da nem yüzde 80'e ulaştı, sahiller doldu

        ANTALYA'da günlerdir yüzde 10 seviyelerinde seyreden nem oranı, bugün yüzde 80'e kadar yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 13:03 Güncelleme: 27.07.2025 - 13:05
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        Antalya'da nem yüzde 80'e ulaştı, sahiller doldu
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        ANTALYA'da günlerdir yüzde 10 seviyelerinde seyreden nem oranı, bugün yüzde 80'e kadar yükseldi. Hissedilen sıcaklığın 42 dereceye ulaşmasıyla sahiller doldu.

        Antalya'da termometreler 37 dereceyi gösterirken, hissedilen sıcaklık 42 dereceye ulaştı. Deniz suyu sıcaklığı 30 derece ölçüldü. Sıcaktan bunalan Antalyalılar ve turistler, sabah erken saatlerde Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Kimileri gölgede serinlemeye çalışırken, kimileri şezlong altına sığındı, bazıları ise Akdeniz'in serin sularında ferahlamaya çalıştı. Turistler, su sporlarına da yoğun ilgi gösterdi. Özellikle sabah ve öğleden sonra sahilde yoğunluk yaşandı. Öte yandan park ve bahçelerde yoğunluk olduğu görüldü.

        Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu hafta itibarıyla sıcaklıklarda düşüş bekleniyor. Uzmanlar, özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve çocukların, güneşin etkili olduğu öğle saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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