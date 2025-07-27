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        Okul salonundan Türkiye şampiyonluğuna

        ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bir okulun bodrum katında, sığınak olarak da kullanılan salonda halter antrenmanları yapan Mehmet Savga (23), yıllar içinde Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 10:56 Güncelleme: 27.07.2025 - 11:00
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        Okul salonundan Türkiye şampiyonluğuna
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        ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bir okulun bodrum katında, sığınak olarak da kullanılan salonda halter antrenmanları yapan Mehmet Savga (23), yıllar içinde Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Küçük yaşta televizyonda izlediği efsane haltercilerden ilham alan Savga, şimdi Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

        Kepez ilçesindeki bir ortaokulun bodrum katında sığınak olarak da kullanılan salonda halter ile tanışan Mehmet Savga, 12 yaşında başladığı bu sporda önemli dereceler elde etti. İlk yarışmasına 14 yaşındayken katılan Savga, ilk madalyasını ise 2019 yılında Türkiye üçüncülüğüyle aldı. Ardından Türkiye şampiyonluğu ve ikincilik dereceleri geldi.

        'İMKANSIZLIKLAR MOTİVE ETTİ'

        Sporcu kimliğinin yanı sıra beden eğitimi öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencisi olan Savga, şu an farklı bir okulda antrenmanlarını sürdürdüğünü, oradaki salonun fiziksel şartlarının da yetersiz olduğunu belirtti. Savga, “Havasızlık ve malzeme eksikliği gibi sorunlarımız var. Tüm bu kısıtlı imkanlara rağmen buradan Türkiye şampiyonu, Avrupa ikincisi, Avrupa üçüncüsü sporcular çıktı. İmkansızlıklar bizi daha da motive etti. Şartlarımız iyileştirilirse daha büyük başarılar elde edebiliriz" dedi.

        MİLLİ TAKIM KAMPINA SEÇİLDİ

        Savga, 2023 yılında 23 Yaş Altı kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, 2024 başında büyüklerde Türkiye ikincisi olmayı başardı. Milli takım kampına davet edilen genç sporcu, gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti. Yeni gelen çocuklara örnek olabilmek istediklerini belirten Savga, “Ancak mevcut şartlar onların motivasyonunu azaltıyor. Biz, bu imkansızlıkları fırsata çevirerek daha çok çalıştık. En büyük hayalimiz ülkemizi uluslararası alanda temsil edip bayrağımızı göklere çektirmek" diye konuştu.

        NAİM SÜLEYMANOĞLU'NDAN İLHAM ALDI

        İlk kez halterle 12 yaşında tanıştığını anlatan Savga, “Abilerimin halter kaldırdığını gördüm. Televizyonda Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu gibi efsaneleri izliyordum. Onlardan ilham alarak başladım. O günden bu yana pes etmeden çalıştım. Şimdi de hedefim Avrupa şampiyonluğu" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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