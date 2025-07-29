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        Boşaltılan evde hasta 5 kedi daha kurtarıldı

        ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, sağlıksız koşullarda hayvan besledikleri gerekçesiyle 1,5 ay önce 25 kedisi alınan ve hakkında tahliye kararı verilen çiftin evi, polis ve belediye ekipleri tarafından boşaltıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:46 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:46
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        Boşaltılan evde hasta 5 kedi daha kurtarıldı
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        ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, sağlıksız koşullarda hayvan besledikleri gerekçesiyle 1,5 ay önce 25 kedisi alınan ve hakkında tahliye kararı verilen çiftin evi, polis ve belediye ekipleri tarafından boşaltıldı. Ekiplerin kontrolünde evde hasta 5 kedi daha bulundu.

        Kepez ilçesi Fatih Mahallesi 3380 Sokak'taki apartmanda yaşayan U.Ö. ve eşi S.Ö.’nün evi, geçen ay Antalya Emniyeti Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'ne (HAYDİ) bağlı ekipler tarafından sağlıksız koşullarda baktıkları 25 kedi ve 2 köpek nedeniyle denetlendi. Denetimin ardından alınan hayvanlardan 17'si hastalık nedeniyle öldü.

        Tahliye kararına rağmen çiftin daireden çıkmadığı ve yeniden evde hayvan topladıkları öğrenildi. Kötü kokudan rahatsız olan komşular bir kez daha şikayetçi oldu. İhbarla tekrar adrese giden HAYDİ, Kepez Belediyesi veterinerlik ekipleri ve zabıta ile evde yaptığı denetimde, hasta 5 kedi daha tespit etti. Gözleri görmeyen ve yürümekte güçlük çeken kediler koruma altına alınıp barınağa götürüldü.

        'GÖZLERİ GÖRMEYEN KEDİLER VARDI'

        Hayvansever Derya Gök, “Bugün buradan yine 5 hasta kedi çıkardık. Kaçan kediler de varmış. Gözleri görmeyen kediler vardı. Birisi ayaklarının üzerine basamıyordu. Bu daha önce de yaşandı, bu kadın bunu yapmayı sürdürüyor. Bu olayları tekrar tekrar yaşamak istemiyoruz. Kediler tedavi altına alınsın, gerekli önlemler alınsın. Umut ediyoruz ki bu son olur" dedi.

        'BÖYLE OLACAĞINI BİLSEM KİRALAMAZDIM'

        Ev sahibi Mustafa Meyilli ise kiracılarının hem evi hem de hayvanları perişan ettiğini belirterek, “Ocak ayında emlakçı aracılığıyla evimi kiraya verdim. 'Kedi besleyeceğiz' dediler, ben de izin verdim. İlk 1 aylık kirayı aldım, sonrası yok. Yaz gelince herkes kokudan şikayetçi oldu. Elektrik ve suyu bile ödememişler. Hayvanseverlerle birlikte HAYDİ polise gittik. Geçen ay evin arkasında kedi yavrusu ölüsü bulundu. Savcılıktan izinle evden 25 kedi çıkarıldı. Tahliye kararı çıktı, ama yine evden çıkmadılar. Yeniden hayvan toplamışlar. Kedileri perişan hale getirmişler, evim de mahvolmuş. Böyle olacağını bilsem vermezdim" diye konuştu.

        Polis ve belediye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla ev tahliye edildi, hasta kedilerin tedavisine başlandığı bildirildi. Olaya ilişkin adli ve idari süreç devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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