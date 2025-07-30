Evlerinde çıkan yangında 90 bin lira birikimleri de yandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan yangında Nuriye (47) ve Yüksel Sarıdemir (52) çiftinin evleri ile birikimleri olan 90 bin lirası yandı. Tüm birikimlerini kaybeden aile, Merkez Bankası'na başvurup, yanan paraların değiştirilmesini istedi. Aile, yangın sonrası zor bir süreç yaşadıklarını, özellikle yatalak hasta annelerinin tedavisini sürdürebilmek için yardım beklediklerini söyledi.

Serik'te 25 Temmuz günü otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek eski okul binasına ve hayvancılık yapan Sarıdemir ailesinin evine ve yanındaki ahıra sıçradı. Bahçedeki ahşap ev tamamen yanarken, ailenin Kurban Bayramı'nda sattıkları küçükbaşlardan kazandıkları 90 bin lira da küle döndü. Aile, bu parayla hem hayvanlarına yeni yem alınacağını hem de yatalak olan Semiye Şenay'ın (76) tedavi masraflarının karşılanacağını söyledi.

'ÖNCE ANNEMİ KURTARDIM'

Nuriye Sarıdemir, "Ahırda koyunlara su verdim, çıktığımda dumanı gördüm. Evde yatalak annem vardı. Onu yerde sürükleyerek dışarı çıkardım. Ev mi kurtulsun, para mı? 'Önce annem' dedim. Komşular yardıma yetişti ama malımız, yemimiz, paramız her şeyimiz yandı" dedi.