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        Evlerinde çıkan yangında 90 bin lira birikimleri de yandı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan yangında Nuriye (47) ve Yüksel Sarıdemir (52) çiftinin evleri ile birikimleri olan 90 bin lirası yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 10:57 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:00
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        Evlerinde çıkan yangında 90 bin lira birikimleri de yandı
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan yangında Nuriye (47) ve Yüksel Sarıdemir (52) çiftinin evleri ile birikimleri olan 90 bin lirası yandı. Tüm birikimlerini kaybeden aile, Merkez Bankası'na başvurup, yanan paraların değiştirilmesini istedi. Aile, yangın sonrası zor bir süreç yaşadıklarını, özellikle yatalak hasta annelerinin tedavisini sürdürebilmek için yardım beklediklerini söyledi.

        Serik'te 25 Temmuz günü otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek eski okul binasına ve hayvancılık yapan Sarıdemir ailesinin evine ve yanındaki ahıra sıçradı. Bahçedeki ahşap ev tamamen yanarken, ailenin Kurban Bayramı'nda sattıkları küçükbaşlardan kazandıkları 90 bin lira da küle döndü. Aile, bu parayla hem hayvanlarına yeni yem alınacağını hem de yatalak olan Semiye Şenay'ın (76) tedavi masraflarının karşılanacağını söyledi.

        'ÖNCE ANNEMİ KURTARDIM'

        Nuriye Sarıdemir, "Ahırda koyunlara su verdim, çıktığımda dumanı gördüm. Evde yatalak annem vardı. Onu yerde sürükleyerek dışarı çıkardım. Ev mi kurtulsun, para mı? 'Önce annem' dedim. Komşular yardıma yetişti ama malımız, yemimiz, paramız her şeyimiz yandı" dedi.

        'BENİ NASIL ÇIKARDILAR BİLMİYORUM'

        Yangın sırasında evde yalnız olan Semiye Şenay, "Yatakta yatıyordum. Çocuklardan biri 'Yanıyoruz' dedi. Beni dışarı çıkarmışlar, nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda her yer alev ve duman içindeydi. Bir haftadır duman kusuyorum, çok korktum" diyerek yaşadığı anları anlattı.

        'SADECE ANNEMİ KURTAR'

        Yangın sırasında evde olmayan ve durumu yoldayken öğrenen Yüksel Sarıdemir de "Serik'ten geliyordum. Uzaktan evin yandığını gördüm. Eşim beni aradı, 'Sadece annemi kurtar' dedim. Diğer şeyler telafi olur ama can olmaz" dedi.

        MERKEZ BANKASI'NA BAŞVURDULAR

        Sarıdemir çifti, yangında tamamen yanan 90 bin lira için Merkez Bankası'na başvurup, yanan paraların yeni banknotlarla değiştirilmesini istedi. Yetkililerin başvuruyu değerlendirerek karar vereceği öğrenildi. Tüm birikimlerini kaybeden aile, yangın sonrası evin ve ahırın hasar görmesi nedeniyle zor bir süreç yaşadıklarını, özellikle hasta annelerinin tedavisini sürdürebilmek için yardım beklediklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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