İstanbul'dan17.25'te kalkan THY uçağı, hidrolik arızası nedeniyle Antalya Havalimanı'na slide'ları açarak iniş yaptı. 47 yolcu ve 11 mürettebat uçaktan tahliye edilirken olayda ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.

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