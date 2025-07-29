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        İstanbul'dan17.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 20:15 Güncelleme: 29.07.2025 - 20:15
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        İstanbul'dan17.25'te kalkan THY uçağı, hidrolik arızası nedeniyle Antalya Havalimanı'na slide'ları açarak iniş yaptı. 47 yolcu ve 11 mürettebat uçaktan tahliye edilirken olayda ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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