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        Savrulan otomobilin çarptığı Arda öldü

        ANTALYA'darefüje ve ağaca çarpıp savrulan otomobilin çarptığı Arda Öztürk (23) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:59 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:00
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        Savrulan otomobilin çarptığı Arda öldü
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        ANTALYA'darefüje ve ağaca çarpıp savrulan otomobilin çarptığı Arda Öztürk (23) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı lunapark önünde meydana geldi. Burak Kurtlapa'nın (25) kullandığı 07 BOP 245 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje ve ağaca çarptı. Ardından savrulan otomobil, Mehmet Çeler (56) yönetimindeki 07 YSG 07 plakalı araca ve aracın yanındaki Çeler'in üvey oğlu Arda Öztürk'e çarptı. Kazada Öztürk yaşamını yitirdi, Çeler, Kurtlapa ve Utku Erdem yaralandı. Yaralılar, hastanede tedaviye alınırken, Arda Öztürk'ün cenazesi morga kaldırıldı.

        BURDUR'DA TOPRAĞA VERİLECEK

        Cenazeyi teslim almaya gelen Arda Öztürk'ün dayısı Murat Ayan, "Gece kardeşim aradı beni ve 'Arda’yı kaybettik' dedi. Ben de 'Nasıl olur, ne oldu' diye sordum. Bundan 15 gün önce aynı şekilde bir baba ve oğlunun hayatını kaybettiği aynı yerde, bu kez yeğenim hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce refüje sonra ağaca, sonra da yeğenimi almaya giden park halindeki babasının arabasına ve yeğenime çarpıyor. Babası, yeğenimi iş çıkışı almaya gittiği esnada kaza olmuş. Yeğenimi Burdur merkezde defnedeceğiz" dedi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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